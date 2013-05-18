«Свобода»: на учасників протесту напали провокатори зі сльозогінним газом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

Учасники акції спинили провокацію та відштовхали нападників від колони у найближче подвір’я. Зараз ці особи перебувають під охороною міліції, яка на дії зловмисників від початку провокації жодним чином не реагувала, заявляють у «Свободі».

На вимогу народного депутата України від ВО «Свобода» Юрія Сиротюка встановити особи правопорушників та затримати їх міліція не реагує. Міліціонери посилаються на те, що чекають прибуття автозаку.

На разі Сиротюк перебуває на місці події і чекає, доки міліція нарешті застосує заходи правового реагування на дії нападників.