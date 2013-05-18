«Антифашисти» прийшли на мітинг з радянською та російською символікою
14:21, 18 травня 2013Політика
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Учасники антифашистського маршу прийшли на Європейську площу з радянською символікою і російськими прапорами.
"Антифашисти" прийшли на мітинг із радянською символікою / Фото : Обозреватель
Учасники антифашистського маршу прийшли на Європейську площу з радянською символікою і російськими прапорами.
Як передає кореспондент УНІАН, кілька учасників антифашистського маршу на Європейській площі тримають прапори із зображенням серпа та молота, а також з портретом Сталіна. Також вони тримають прапори Російської Федерації.
Наразі зі сцени оголошується резолюція антифашистського мітингу.
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