«Антифашисти» прийшли на мітинг з радянською та російською символікою

14:21, 18 травня 2013
Політика
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Учасники антифашистського маршу прийшли на Європейську площу з радянською символікою і російськими прапорами.

антифашисти / Фото : Обозреватель

Учасники антифашистського маршу прийшли на Європейську площу з радянською символікою і російськими прапорами.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька учасників антифашистського маршу на Європейській площі тримають прапори із зображенням серпа та молота, а також з портретом Сталіна. Також вони тримають прапори Російської Федерації.

Наразі зі сцени оголошується резолюція антифашистського мітингу.

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