«Антифашисти» прийшли на мітинг з радянською та російською символікою

Учасники антифашистського маршу прийшли на Європейську площу з радянською символікою і російськими прапорами.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька учасників антифашистського маршу на Європейській площі тримають прапори із зображенням серпа та молота, а також з портретом Сталіна. Також вони тримають прапори Російської Федерації.

Наразі зі сцени оголошується резолюція антифашистського мітингу.