У соцмережі знайшли хлопця, який побив журналістку (фото)
00:37, 19 травня 2013Політика
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Журналістам вдалося впізнати одного з хлопців спортивної зовнішності, який брав участь у побитті журналістки Ольги Сніцарчук і фотографа Влада Соделя.
Хлопець, який напав на журналістів / Фото : Влада Соделя
Як пише у своєму блозі на "Українській правді" журналіст Дмитро Гнап, з соцмереж і після декількох дзвінків по телефону йому вдалося дізнатися, що хлопця звуть Тітушко Вадим Сергійович, прізвисько серед друзів - "Вадік Румин".
Проживає він у м.Біла Церква (Київська область), є членом білоцерківського спортивного клубу "Будо". Займається єдиноборствами. Проживає з батьками.
Фото з видаленої сторінки ”Вадіка Румина” Вконтакті. Із Facebook Влада Соделя
Цю інформацію про нього підтвердив його друг і напарник по клубу - Назар Мазуркевич. Де зараз знаходиться Тітушко, Мазуркевич не знає.
Разом з тим, на сторінці білоцерківського спортклубу "Будо" в соцмережі можна знайти згадку про Вадима Тітушка - його прізвище присутнє у голосуванні за кращих спортсменів клубу.
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