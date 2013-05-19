У соцмережі знайшли хлопця, який побив журналістку (фото)

Як пише у своєму блозі на "Українській правді" журналіст Дмитро Гнап, з соцмереж і після декількох дзвінків по телефону йому вдалося дізнатися, що хлопця звуть Тітушко Вадим Сергійович, прізвисько серед друзів - "Вадік Румин".

Проживає він у м.Біла Церква (Київська область), є членом білоцерківського спортивного клубу "Будо". Займається єдиноборствами. Проживає з батьками.

Цю інформацію про нього підтвердив його друг і напарник по клубу - Назар Мазуркевич. Де зараз знаходиться Тітушко, Мазуркевич не знає.

Разом з тим, на сторінці білоцерківського спортклубу "Будо" в соцмережі можна знайти згадку про Вадима Тітушка - його прізвище присутнє у голосуванні за кращих спортсменів клубу.