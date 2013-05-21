Яценюк певен, що Янукович знав про підготовку провокацій у Києві

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Дана спецоперація по проведенню побиття журналістів і простих громадян керувалась особисто і персонально секретарем Ради нацбезпеки і оборони Клюєвим Андрієм Петровичем. Ця особа призначається особисто Віктором Януковичем", - заявив Яценюк.

"На протидію опозиції були кинуті всі сили і засоби. В міністерстві внутрішніх справ України був створений оперативний штаб, якому звітували навіть працівники Служби безпеки України", - запевняє лідер "Батьківщини".

"У них все йшло по плану. І завдання було, щоби так звані "антифашисти", а точніше – гопніки, яких найняла Партія регіонів, це такі в 90-х роках були... Вони повинні були побити виключно представників опозиції і була дана чітка вказівка, що якщо є людина з бейджем, тобто представник ЗМІ, то не чіпати цих людей. У двох журналістів, яких побили гопніки від ПР, не було бейджів - або не побачили. Тому весь план поламався. Більше того, вся акція по неймовірно жорстокому побиттю і по фактичному розколу країни доповідалася персонально президенту", - заявив політик.

"Тому ми вимагаємо завтра у парламенті не просто звіт міністра внутрішніх справ…, він персонально був задіяний у цьому процесі, щоби Віктор Янукович, якщо він навіть не знає, хто це все зробив, зняв по вертикалі всіх чиновників, але я переконаний в тому, що особисто президент знав і керував цією спецоперацією", - додав лідер "Батьківщини".

"У нас є відповідні данні. В українській міліції і правоохоронній системі залишилися ще чесні офіцери, які знають, що таке офіцерська честь. І протягом останніх 2 днів ми з'ясовували про те, що відбувалося", - цитує Українська правда.