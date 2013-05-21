Захарченко сьогодні доповість Раді про хід розслідування побиття журналістів

Сьогодні у порядку денному засідання Верховної Ради передбачено заслуховування інформації міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка щодо розслідування побиття журналістів під час проведення масових заходів у Києві 18 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні планується розглянути для включення до порядку денного законопроект про внесення доповнень до Кримінального кодексу України щодо особливостей обчислення строків давності за злочини, вчинене деякими особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а також законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо виконання Плану дій з лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно відповідальності юридичних осіб).

Також ВР розгляне законопроект про внесення змін до закону “Про Державний бюджет України на 2013 рік” (щодо збільшення видатків на лікування громадян України за кордоном).

Крім того, у порядку денному є законопроект про внесення змін до закону “Про столицю України — місто-герой Київ” (щодо об’єднання посад голови Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради), а також законопроект про скасування необгрунтованих пільг і привілеїв для осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Також сьогодні ВР планує розглянути проект постанови про встановлення Дня українських миротворців.