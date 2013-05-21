Після звіту у ВР Захарченко відмовився зустрічатися з журналістами

Про це з посиланням на прес-службу ГУ МВС України повідомила директор Інституту Масової Інформації Вікторія Сюмар, пише Телекритика.

Сьогодні, під час звіту міністра у ВР представники ЗМІ хотіли поставити питання щодо розслідування нападу на кореспондента 5-го каналу Ольгу Сніцарчук та фотокореспондента видавничого дому «Коммерсантъ-Україна» Владислава Соделя 18 травня під час мітингу опозиції.

«В прес-службі ГУ МВС повідомили, що зустрічі не буде», - розповіла пані Сюмар.

«Міністр, звичайно, повівся як "господар свого слова" - пообіцяв зустрітися з журналістами, але, в результаті обмежився лише розмовою з народними депутатами. І замість публічного звіту ми бачимо маніпуляції щодо публічної підзвітності міністра, як і самого процесу розслідування нападу на журналістів», - сказала Сюмар.

Як відомо, перед своїм звітом у ВР міністр також розглянув звернення з проханням про зустріч з представникми ЗМІ, підписане 96 журналістами. За попередньою згодою Захарченка, зустріч мала відбутися сьогодні, 21 травня, о 15.00.