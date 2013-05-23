Яценюку передали листа від Тимошенко
00:01, 23 травня 2013Політика
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Лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк обіцяє, що “в найкоротший період часу” буде оголошено про об’єднання партій «Батьківщина» та «Фронт змін».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, коли таке об’єднання відбудеться і що заважає цьому процесу.
Яценюк наголосив: “У найкоротший період часу. Взагалі нічого не заважає, а навпаки - йде дуже продуктивний робочий процес”.
За словами Яценюка, нещодавно він отримав листа від лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, де «ми обговорили всі базові питання». «Процес іде, і він завершиться обов’язково об’єднанням», - сказав Яценюк.
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