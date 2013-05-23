Яценюку передали листа від Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, коли таке об’єднання відбудеться і що заважає цьому процесу.

Яценюк наголосив: “У найкоротший період часу. Взагалі нічого не заважає, а навпаки - йде дуже продуктивний робочий процес”.

За словами Яценюка, нещодавно він отримав листа від лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко, де «ми обговорили всі базові питання». «Процес іде, і він завершиться обов’язково об’єднанням», - сказав Яценюк.