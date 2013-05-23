Журналісти мітингують на підтримку учасників акції в Кабміні

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримають в руках плакати із написом “Дійте” і “Азаров, чьо такий дєрзкій”.

Окрім того, учасники руху “Стоп цензура” провели театралізоване дійство, під час якого видавали себе за спортсменів, присутніх під час побиття журналістів на акції 18 травня в Києві, і хвалили рішення прем’єр-міністра щодо позбавлення журналістів акредитації.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Кабміну виступив з вимогою позбавити акредитації журналістів, які взяли участь у мовчазній акції на підтримку колег, побитих 18 травня в Києві.

На початку виступу прем'єра кілька журналістів повернулися до нього спинами, на яких були прикріплені плакати з написом: “Сьогодні журналістка - завтра ваша донька, дружина, дитина. Дійте!”.