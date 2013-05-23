Посли США та ЄС сьогодні навідають Тимошенко

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердила прес-секретар Харківської обласної організації ВО “Батьківщина” Юлія Германова.

За її даними, очікується, що Томбінський і Теффт приїдуть в лікарню об 11.30.

Голова Комітету ВР з питань європейської інтеграції, член фракції «Батьківщина» Григорій Немиря зазначив, що послам ЄС та США протягом 4-х місяців відмовляли у цій зустрічі.

На думку Немирі, надання дозволу на зустріч з Тимошенко пов’язано з тим, що наступного місяця до України прибуває місія Європейського парламенту під головуванням Пета Кокса і Олександра Квасневського, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Немиря нагадав, що, як нещодавно наголосив посол Томбінський, без вирішення питання політично вмотивованого ув’язнення Тимошенко підписання Угоди з ЄС у Вільнюсі буде неможливе. «Це найважливіше питання, за вирішенням якого спостерігають як в Україні, так і в Європі», - наголосив народний депутат.

Окрім того, Немиря додав, що сьогодні у Страсбурзі має відбутися спеціальне засідання комітету із закордонних справ Європарламенту, де, зокрема, виступатиме захисник Тимошенко Сергій Власенко.

«Така увага Європейського парламенту до виконання умов задля підписання Угоди про асоціацію є об’єктивною, оскільки саме Європарламент, якщо угода буде підписана, має розглянути питання про її ратифікацію», - сказав Немиря.

Як повідомляв УНІАН, Теффт і Томбінський планували відвідати Тимошенко 29 квітня. Однак тоді їхній візит перенесла на пізніший термін Державна пенітенціарна служба.

14 травня Томбінський заявив, що чекає офіційного повідомлення від ДПтС України про дату відвідин Тимошенко. 20 травня посол США заявив, що розраховує одержати дозвіл найближчим часом.