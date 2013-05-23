Теффт і Томбінський прибули в лікарню до Тимошенко
11:47, 23 травня 2013Політика
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До центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” в Харкові для зустрічі з екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко прибули посли Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський і США Джон Теффт.
Тюремники не коментують візит послів до Тимошенко
Про це кореспонденту УНІАН повідомили прихильники Тимошенко, які в цей час чергують біля медзакладу.
За їх даними, близько 11.10 через прохідну на територію ЦКЛ “Укрзалізниці” заїхали два автомобілі з дипломатичними номерами у супроводі автомобіля ДАІ. У цих автомобілях знаходилися посли. Прихильники екс-прем’єра зустріли дипломатів вигуками “Юлі волю!”.
На цей час не вдалося з’ясувати, як довго триватиме зустріч Тимошенко з Томбінським і Теффтом - прес-служба Управління ДПтСУ в Харківський області не коментує візит.
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