Теффт і Томбінський прибули в лікарню до Тимошенко

Про це кореспонденту УНІАН повідомили прихильники Тимошенко, які в цей час чергують біля медзакладу.

За їх даними, близько 11.10 через прохідну на територію ЦКЛ “Укрзалізниці” заїхали два автомобілі з дипломатичними номерами у супроводі автомобіля ДАІ. У цих автомобілях знаходилися посли. Прихильники екс-прем’єра зустріли дипломатів вигуками “Юлі волю!”.

На цей час не вдалося з’ясувати, як довго триватиме зустріч Тимошенко з Томбінським і Теффтом - прес-служба Управління ДПтСУ в Харківський області не коментує візит.