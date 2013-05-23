Опозиція у Раді вшанувала пам’ять Коновальця, ПР і КПУ посиділи в кріслах
11:52, 23 травня 2013Політика
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Частина народних депутатів вшанувала у Верховній Раді пам’ять провідника ОУН Євгена Коновальця у річницю його загибелі.
Євген Коновалець / Фото : obozrevatel.com
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, депутат з фракції “Свобода” Юрій Михальчишин закликав народних депутатів вшанувати хвилиною мовчання пам’ять Коновальця, який 23 травня 1938 року загинув в результаті спецоперації НКВС в Роттердамі.
Депутати від опозиції підвелися на своїх робочих місцях у сесійній залі.
Депутати з фракцій Партії регіонів та КПУ залишилися сидіти на робочих місцях.
Однак коли опозиціонери почали виконувати гімн України, то більша частина депутатів від ПР встала, а частина залишилась сидіти.
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