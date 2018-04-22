Луценко, Томенко та інші відгуляли в ресторані на Подолі (фоторепортаж)

Майдан був майже порожній, а “польові командири” відсвяткували третю річницю Помаранчевої революції в ресторані “Джорджія” на Подолі. Крім четвірки самих “командирів” Юрія Луценка, Миколи Томенка, Володимиа Філенка і Тараса Стецьківа, відзначити перемогу Майдану прийшли політики, зірки естради, бізнесмени, які в той час були разом з народом. Засвітилися на гулянці Тарас Петриненко, Фома (гурт “Мандри”), Марійка Бурмака, Сашко Пономарьов, Тарас Чубай. Не прийшов Олег Скрипка – захворів. Не дочекалися і Романа Безсмертного, який затримався в Президента (Ющенко якраз зустрічався з фракцією НУ-НС).

Дмитро Стаховський