Луценко, Томенко та інші відгуляли в ресторані на Подолі (фоторепортаж)

Луценко, Томенко та інші відгуляли в ресторані на Подолі (фоторепортаж)

12:01, 23 листопада 2007
5399

Крім "польових командирів", відзначити перемогу Майдану прийшли політики, зірки естради, бізнесмени, які в той час були разом з народом. Засвітилися на гулянці Тарас Петриненко, Фома, Марійка Бурмака, Сашко Пономарьов, Тарас Чубай...

Майдан був майже порожній, а “польові командири” відсвяткували третю річницю Помаранчевої революції в ресторані “Джорджія” на Подолі. Крім четвірки самих “командирів” Юрія Луценка, Миколи Томенка, Володимиа Філенка і Тараса Стецьківа, відзначити перемогу Майдану прийшли політики, зірки естради, бізнесмени, які в той час були разом з народом. Засвітилися на гулянці Тарас Петриненко, Фома (гурт “Мандри”), Марійка Бурмака, Сашко Пономарьов, Тарас Чубай. Не прийшов Олег Скрипка – захворів. Не дочекалися і Романа Безсмертного, який затримався в Президента (Ющенко якраз зустрічався з фракцією НУ-НС).

Юрій Луценко запізнився: ви ж знаєте, як довго проходять зустрічі з Президентом
Хоч свято не стало масовим, лідерам Майдану було досить весело
Юлія Мостова, як і всі, згадувала безліч веселих історій періоду революції
Журналісти і політики, зведені революцією, і зараз мають, що обговорити
Томенко пив скромно – поспішав на баскетбол
Голос Майдану Євген Нищук (в центрі) не покинув революційних звичок і був ведучим: ну, за перемогу!
Ще одне обличчя революційних новин 5 каналу Роман Скрипін – прийшов у помаранчевому
На веселощах створили нову партію – “Нашу Самооборону”
Фома: аніскільки не жалкую про те, що тоді відбулося
Журналіст-депутат Андрій Шевченко (зі спини) скучив за старими часами (напис на футболці: “Вірю в кожного з вас. В.Ющенко”)
Стецьків розповідає чергову революційну байку
Володимир Філенко згадав, як співав на Майдані і “збацав”... не “зайців” – “вальс Бостон”
Давид Жванія: неправду кажуть, що українці – не грузини й не можуть постояти за себе
Сашко Пономарьов привів на оглядини свою молоду дружину
Тарас Петриненко: ех, не вистачає зараз “наколотих апельсинів”...

Дмитро Стаховський

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter