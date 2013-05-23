Комітет Україна-ЄС розпочав свою роботу

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відбулися установчі збори Комітету парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом в його українській частині в складі 14 народних депутатів, що дозволило мати кворум і приймати легітимні рішення. Головуючим на засіданні за згодою усіх присутніх було обрано народного депутата України Б.Тарасюка.

Під головуванням Б.Тарасюка Комітет на своєму засіданні прийняв більшістю голосів рішення про обрання двох співголів української делегації, які будуть головувати по-черзі. За це рішення проголосувало 10 народних обранців.

Крім того, на Комітеті парламентського співробітництва народного депутата України Петра Порошенка було обрано від опозиції одним із співголів української делегації Комітету парламентського співробітництва між Україною та ЄС. Іншого співголову української частини КПС має подати Партія регіонів.