В Одесі рятувальники знайшли чоловіка, що опинився під завалами будинку

Як повідомляє Відділ зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, о 18.30 старший помічник начальника оперативного відділу ГУ ДСНС Володимир Судак у проробленому двохметровому тунелі розмовляв з чоловіком, який знаходиться під завалом.

«Чоловік сказав йому про те, що вже бачить світло від ліхтаря», - зазначається в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вдень в Одесі на провулку Куйбишева, 7/9, сталося часткове руйнування під’їзду 3-поверхового відселеного аварійного будинку. До рятувальників надійшли повідомлення, що під завалами знаходяться жінка та чоловік.