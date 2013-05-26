У Запоріжжі авто влетіло в зупинку, на якій стояли діти

Як повідомили УНІАН у відділі профілактики Управління ДАІ ГУ МВС України в Запорізькій області, аварія сталася 25 травня ввечері в Комунарівському районі Запоріжжя.

«Автомобіль «Джилі», рухаючись по вулиці Парамонова, в районі зупинки громадського транспорту «Технікум» допустив дотичне зіткнення з автомобілем «Запорожець», що рухався в попутному напрямку. В результаті «Джилі» викинуло з проїжджої частини на зупинку громадського транспорту, де знаходилися двоє підлітків - хлопець і дівчина 16 років. Після чого автомобіль врізався в опору електропередач», - повідомили в УДАІ.

В результаті аварії постраждали 5 людей. Обоє підлітків, які знаходилися на зупинці, отримали переломи й струс головного мозку. Троє людей, які знаходилися в «Джилі»: жінка 1985 року народження, її чоловік 1982 року народження й 2-річний хлопчик отримали численні переломи, струс головного мозку й травми. Найбільше внаслідок аварії постраждала дитина, яка знаходилася в «Джилі», вона отримала складний забій головного мозку й була доставлена каретою швидкої до лікарні в стані коми.

На даний момент співробітниками ДАІ встановлюються обставини й причини аварії, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За неофіційними даними, внаслідок того, що сталося був госпіталізований чоловік, який став випадковим свідком ДТП, в нього від побаченого почався припадок і його також доставили «швидкою» до лікарні.