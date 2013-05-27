Прикордонники не кажуть, скількох депутатів не було на «виїзному засіданні»
Прикордонники відмовилися назвати кількість відсутніх в Україні народних депутатів 4 квітня 2013 року, з тих, хто нібито був присутній на виїзному засіданні на вул. Банковій.
Таку відповідь від Державної прикордонної служби отримав депутат від "Батьківщини" Олександр Бригинець на своє звернення, повідомляє Українська правда.
При цьому депутат зазначає, що він не просив надавати список депутатів поіменно, а лише просив уточнити їх кількість.
Прикордонники відмовилися надати таку інформацію, аргументуючи відмову законом "Про захист персональних даних".
За їхнім переконанням надання знеособлених персональних даних є одним зі способів обробки інформації про персональні дані.
"Прикордонники своєю відповіддю визнають, що інформація, яку я прошу надати, є знеособленою. Тому вона, безумовно, не суперечить закону про персональні данні, адже йдеться не про конкретного депутата і його ім’я, а про кількість депутатів", - уточнив Бригинець.
Як відомо, 4 квітня фракції КПУ, Партії регіонів та прихильні до них позафракційники через заблоковану трибуну провели засідання ВР на Банковій 6-8, заявляючи, що присутні 244 народних депутати.