Батьківщина звинувачує Кузьміна в брехні - «доказів не існує в природі»

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві прес-служби партії «Батьківщина».

«У виданні «Форбс Україна» вийшло чергове брехливе інтерв‘ю першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна. Його слова не мають нічого спільного з законністю…», - йдеться у заяві.

У партії зазначають, що «понад два роки Ренат Кузьмін на ток-шоу та під час поїздок за кордон наголошував, що в нього начебто є «залізобетонні докази» причетності Юлії Тимошенко до справи Щербаня, однак чомусь він не йшов з ними до суду, а через два роки влаштував публічне політико-пропагандистське шоу з допиту свідків. Ренат Кузьмін звик розповсюджувати неправдиву інформацію. 27 квітня Руслан Щербань сказав, що не знає, хто замовив вбивство його батька, а Ренат Кузмін у своїх інтерв‘ю, посилаючись на Руслана Щербаня, каже, що йшлося про Лазаренка та Тимошенко».

У «Батьківщині» зазначили, що «усі свідки, викликанні ГПУ, під час допитів зізналися, що в них немає доказів причетності Юлії Тимошенко до «справи Щербаня», а їх голослівні та неправдиві припущення побудовані на словах людей, померлих 15 років тому, і чиї слова не можна перевірити».

«Ренат Кузьмін заявляє, що Петру Кириченку можна вірити, оскільки десять років тому йому повірив американський суд, однак, у 2001 році, ті самі правоохоронні органи США, допитували Кириченка і він розповів лише про власний спільний бізнес з Мільченком, та про те, що він перерахував гроші на спільну інвестиційну діяльність. Прізвище Юлії Тимошенко Кириченко «пригадав» лише під тиском ГПУ, коли вирішувалася доля його онкохворої Ізабелли Кириченко, яка трималася у Лук‘янівському СІЗО, проти нього з дружиною були відкриті кримінальні справи, а майно та багатомільйонні рахунки перебували під арештом. Однак навіть цей, залежний від ГПУ свідок, вимушений був заявити, що в нього немає доказів причетності Юлії Тимошенко до «справи Щербаня», - йдеться у заяві.

У прес-службі також нагадали, що свідки, яких викликав захист, повністю спростували тези обвинувачення, повідомили про відсутність конфлікту між корпораціями «Єдині енергетичні системи України» та «Індустріальний союз Донбасу», а також про те, що жодного зиску від трагічної загибелі Щербаня ЄЕСУ не могла отримати та не отримала.

«Зиск отримали ті, хто став власником бізнесу Євгена Щербаня, та отримав політичні дивіденди від його загибелі», - наголосили у «Батьківщині».

«Ренат Кузьмін може сотню разів називати біле чорним, але від цього колір не зміниться. Так і з сфабрикованими проти Юлії Тимошенко справами - він може мільйон разів казати, що вона начебто до чогось причетна, однак від цих заяв докази не з‘являться, бо їх в природі не існує»,- йдеться у заяві.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю журналу "Форбс Україна" Кузьмін заявив, що сукупність зібраних слідством доказів дозволяє Генеральній прокуратурі України звинуватити Тимошенко у вбивстві Щербаня і передати справу до суду.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство у 1996 році народного депутата Щербаня, Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

В рамках судових слідчих дій на стадії досудового розслідування справи про вбивство Щербаня були допитані свідки: Ігор Марьїнков, Сергій Зайцев, Володимир Щербань, Олександра Кужель, Сергій Тарута, Віталій Гайдук і Петро Кириченко.