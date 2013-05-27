Міліція відкрила справу за фактом вбивства, скоєного сином Джемілєва

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам начальник кримської міліції Михайло Слєпаньов, відмовившись при цьому назвати прізвища підозрюваного і вбитого.

За словами Слєпаньова, родичі та друзі підозрюваного не перешкоджають розслідуванню.

«У найпрозорішій формі ми інформуватимемо про хід розслідування», - сказав Слєпаньов.

За його словами, зараз правоохоронці оглядають місце події.

Трагедія сталася в одному з приватних дворів, убито чоловіка 1969 р. н, підозрюється у злочині молода людина 1981 р.н.

Мотиви, що спонукали здійснити постріл з мисливської зброї, поки що не повідомляються.

Справа відкрита за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Інші подробиці Слєпаньов повідомити відмовився, посилаючись на таємницю слідства.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 травня, представник регіонального Меджлісу повідомив, що син Мустафи Джемілєва - Хайсер - з необережності застрелив людину.

"Це нещасний випадок. Вони дружили, ходили в гості один до одного. Загинув далекий родич Ахтема Чийгоза - глави бахчисарайського Меджлісу", - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляє офіційний сайт Меджлісу кримськотатарського народу, сам Джемілєв заявив, що розслідування нещасного випадку в будинку його сина буде відкритим і неупередженим.

Він висловив щирі співчуття рідним і близьким загиблого Февзі Едемова.

Згідно з повідомленням, 27 травня в будинку молодшого сина глави Меджлісу стався нещасний випадок. Хайсер Джемілєв з необережності з вогнепальної зброї вбив людину. Нещасний випадок стався близько 15.30 у місті Бахчисараї в результаті необережного поводження із зареєстрованою зброєю.