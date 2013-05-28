ЗМІ: Українську ГТС оцінили у $26-29 млрд

Про це повідомляє Комерсант-Україна з посиланням на свої джерела в Міненерго.

Офіційно в Міненерго, "Нафтогазі" і "Газпромі" вартість української ГТС не коментують.

Наталія Полянська з Baker Tilly повідомила виданню, що "Нафтогаз" заборонив компанії коментувати результати оцінки.

Джерело ж в Міненерго розповіло, що аудитор підготував кілька варіантів оцінки. Вартість ГТС і підземних сховищ газу (ПСГ), згідно з ними, коливається в межах $26-29 млрд.

"Ця цифра повинна бути використана в ході переговорів з Росією щодо питання створення спільного підприємства. Ми пропонуємо, щоб з українського боку до статутного фонду СП була внесена ГТС з ПСГ. Російська ж сторона в обмін на 50-відсоткову частку в підприємстві може надати нам знижку у розмірі $12-15 млрд і гарантувати завантаження труби. Це дозволить нам чотири роки отримувати російський газ за ціною $260 за тисячу кубометрів", - розповів співрозмовник з міністерства.

Українська ГТС вже двічі оцінювалася: у 2007 році - у $24,8 млрд, у 2009-му - у $9,9 млрд.

Директор Інституту енергетичних стратегій Дмитро Марунич у свою чергу вважає, що Едуард Ставицький не оголошує оцінку української ГТС, оскільки в ході переговорів з Москвою українську владу можуть змусити застосувати іншу систему оцінки.

"Якщо виключити з оцінки ПСГ, ціна вже буде не вищою за $20 млрд, - зазначає пан Марунич. - Напевно можна придумати й інші способи оцінити ГТС дешевше".

Як повідомляв УНІАН, 27 травня міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький заявив, що компанія Baker Tilly провела оцінку ГТС України, але її результат буде озвучений після реформування НАК «Нафтогаз України».

«Цифра є. Закон приймемо і потім озвучимо», - сказав Ставицький.

Згідно із законопроектом №2937 від 26 квітня 2013 року пропонується внести відповідні зміни до низки законів України, зокрема, про трубопровідний транспорт, і дозволити приватизацію «Нафтогаз України» та її дочірніх структур Крім того, пропонується дозволити оренду об'єктів магістрального трубопровідного транспорту.

У березні компанія «Бейкер Тіллі Україна ЕК» (Київ) стала переможцем конкурсу з оцінювання вартості активів української газотранспортної системи (ГТС). Компанія провела оцінювання ГТС, включаючи підземні сховища газу і об'єкти інфраструктури, проте її результати поки що не оприлюднені.

Довідка УНІАН. Газотранспортна система України є другою в Європі та однією з найбільших у світі. Загальна протяжність газопроводів (без урахування нових об'єктів), які експлуатує компанія, становить 37,1 тис. км., зокрема магістральних газопроводів – 22,2 тис. км. і газопроводів-відведень – 14,9 тис. км. Кількість газорозподільних станцій становить 1 449.