Ющенко з родиною бере участь у скорботній ході пам’яті жертв голодоморів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО з родиною бере участь у скорботній ході від Софійської площі до Михайлівської, присвяченій вшануванню пам’яті жертв голодоморів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у процесії йдуть віце-прем’єр-міністр Дмитро ТАБАЧНИК, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, політичні, громадські та релігійні діячі, представники органів центральної виконавчої влади, дипломати, свідки Голодомору 1932 - 1933 років. У ході також беруть участь представники всіх регіонів України.

Учасники заходу покладуть квіти до пам’ятного знаку «Жертвам Голодомору 1932-33 років» на Михайлівській площі.

Після цього глава держави виступить з промовою.

О 16.00 оголосять хвилину мовчання за померлими, після якої розпочнеться загальнонаціональна акція «Запали свічку!».