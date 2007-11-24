Ющенко хоче за рік прибрати всі пам’ятники тоталітарному режиму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає протягом року прибрати всі пам’ятники тоталітарному режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи з промовою на Михайлівській площі Києва, під час заходів, присвячених Дню вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Засуджуючи тоталітарний комуністичний режим, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна має «одягнути чисту сорочку і прибрати з її тіла символи тоталітарного режиму».

Натомість Президент наголосив на потребі встановлення національних меморіалів і пам’ятників.