Ющенко хоче за рік прибрати всі пам’ятники тоталітарному режиму

17:10, 24 листопада 2007
Політика
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Україна має "одягнути чисту сорочку"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає протягом року прибрати всі пам’ятники тоталітарному режиму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи з промовою на Михайлівській площі Києва, під час заходів, присвячених Дню вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Засуджуючи тоталітарний комуністичний режим, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна має «одягнути чисту сорочку і прибрати з її тіла символи тоталітарного режиму».

Натомість Президент наголосив на потребі встановлення національних меморіалів і пам’ятників.

 

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