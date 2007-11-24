Ющенко хоче за рік прибрати всі пам’ятники тоталітарному режиму
17:10, 24 листопада 2007Політика
1326
Україна має "одягнути чисту сорочку"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає протягом року прибрати всі пам’ятники тоталітарному режиму.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи з промовою на Михайлівській площі Києва, під час заходів, присвячених Дню вшанування пам’яті жертв Голодомору.
Засуджуючи тоталітарний комуністичний режим, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна має «одягнути чисту сорочку і прибрати з її тіла символи тоталітарного режиму».
Натомість Президент наголосив на потребі встановлення національних меморіалів і пам’ятників.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter