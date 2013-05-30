У Табачника дозволили вишам починати навчальний рік, коли їм заманеться

Про це йдеться у відповідному листі Міністерства освіти і науки до керівників вищих навчальних закладів, пише Тиждень.ua.

У зв’язку із ініціативою Уряду Автономної Республіки Крим щодо організації літнього відпочинку студентів у Міносвіти зазначають, що визначення графіку навчального процесу, як складової навчального плану, відносяться до компетенції вищого навчального закладу.

«Таким чином, вищий навчальний заклад має право самостійно встановлювати термін початку навчального року, за умови обов’язкового додержання нормативних обсягів навчального часу», – йдеться у повідомленні.

Згідно з документом, перенесення терміну початку навчального року має бути погоджено із дорадчими органами вищого навчального закладу та органом студентського самоврядування.

У Міносвіти звертають увагу, що корекція графіку навчального процесу не може застосовуватись до студентів першого курсу, що пов’язано із термінами вступної кампанії, вступних випробувань, зарахування на навчання, укладання контрактів тощо.