Раді пропонують не тягнути кота за хвіст із виборами в Києві

У Верховній Раді України сьогодні зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів Київського міського голови та депутатів Київської міської ради на 27 жовтня 2013 року.

Як повідомляє сайт ВР, ініціаторами проекту постанови виступили народні депутати від «Батьківщини» Олександр Чорноволенко, Юрій Одарченко, Володимир Яворівський та народний депутат від «УДАРу» Наталія Новак.

Водночас, текст проекту постанови на сайті ВР відсутній.

Як повідомляв УНІАН, вибори до місцевих рад, а також сільських, селищних і міських голів, обраних на позачергових виборах, відбудуться одночасно на всій території України в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень рад чи голів, обраних на чергових виборах 31 жовтня 2010 року. Таке рішення сьогодні, 30 травня, оприлюднив Конституційний Суд України.

Подання 48 народних депутатів про офіційне тлумачення ряду положень Конституції та закону про місцеві вибори, зокрема - про місцеві вибори в Києві, надійшло до Конституційного Суду в березні цього року.

Ініціатором звернення виступила Партія регіонів, яка відмовлялася голосувати у Верховній Раді за призначення виборів у столиці на червень 2013 року до висновків КС.

25 травня 2008 року у Києві відбулись позачергові вибори мера та депутатів міської ради. Київським міським головою став тодішній мер Леонід Черновецький.

Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов'язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Лідери опозиції неодноразово заявляли, що блокуватимуть роботу Київради після 2 червня, оскільки цього дня, на їхню думку, завершується 5-річний термін повноважень міської ради.

Чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останню неділю жовтня 2015 року.