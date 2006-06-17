Тимошенко хоче поставити свою людину міністром внутрішніх справ

Сьогодні блок «Наша Україна» планує продовжити переговори в рамках “трійки” та провести консультації з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила керівник інформаційного управління блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ.

За її словами, в суботу заплановано декілька раундів переговорів. Зокрема, переговори з Соціалістичною партією України та Блоком Юлії Тимошенко та консультації з Партією регіонів.

Т.МОКРІДІ зауважила, що на сьогодні можна констатувати категоричні розбіжності в рамках “трійки” з питань членства України в НАТО, у земельному питанні, щодо реформування правоохоронних органів, структури Кабміну, наявності урядових комітетів, а також щодо законопроекту №3207-1 (щодо внесення змін до Конституції, які стосуються місцевого самоврядування), проти якого категорично виступає БЮТ.

Т.МОКРІДІ додала, що до цього пакету розбіжностей “трійки” необхідно додати «певну істеричність, з якою діляться портфелі». Вона розповіла, що вчора БЮТ заявив про своє бажання поставити свою людину керівником Міністерства внутрішніх справ. «З таким заповзяттям, з яким союзники претендують на ті чи інші посади, включаючи при тому і ті, які відносяться до повноважень Президента, – де гарантія того, що коаліція не розвалиться при вирішенні питання при призначенні прибиральниці в районній адміністрації», - зазначила Т.МОКРІДІ.

Вона підкреслила, що «Наша Україна» ще раз заявляє, що ніяких офіційних переговорів з Партією регіонів не веде. «Ми знаходимося в режимі консультацій. Навіть якщо і почнуться офіційні перемовини, то в першу чергу з тих тем, які розколюють країну – федералізм, мова, НАТО».