Єхануров не тільки коаліцію створює, але ”ще щось нормальне робить”

У Києві відкрилась виставка «100 кращих товарів України».

Як передає кореспондент УНІАН, у заході беруть участь підприємства - переможці Всеукраїнського конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг).

Відкрив виставку прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ. «В Україні є нормальні події – не тільки коаліцію створюємо – ще щось нормальне робимо», - сказав прем’єр.

Він зауважив, що на виставці представлені товари, які здатні конкурувати на європейському та світовому ринках. За його словами, тут представлено найрізноманітніші товари та послуги, включаючи наукоємні.

Ю.ЄХАНУРОВ зазначив, що конкурс якості проводиться в Україні втретє та висловив переконання, що такі заходи необхідно проводити постійно.

Прем’єр побажав виробникам здобувати перемоги за прихильністю споживачів.