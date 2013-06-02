У Василькові «гастролер» із проїзним у паспорті мірився голосувати

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянської мережі ОПОРА.

Як повідомляє активіст ОПОРИ, член комісії хотів видати бюлетень чоловікові, незважаючи на те, що місце його реєстрації не надавало право голосувати на позачергових виборах міського голови Василькова. На місце інциденту було викликано міліцію.

«За словами чоловіка із проїзним квитком у паспорті, йому зателефонували з Києва і запропонували за гроші проголосувати за одного із кандидатів. Для цього начебто йому потрібно було підходити до двох крайніх столів на дільниці», - повідомляють у прес-службі і наглошужть, що спостерігачами ОПОРИ уже була зафіксована аналогічна ситуація на іншій дільниці. Тоді невідомі громадяни також демонстрували проїзний квиток.