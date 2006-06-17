У Харкові затримано проректора-хабарника

Проректора одного з харківських вузів затримано за хабарництво.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в Харківській області, напередодні до органів міліції звернувся 23-річний харків’янин із заявою про те, що службова особа одного з вищих навчальних закладів міста вимагає у нього хабара за вступ до цього навчального закладу.

Під час проведення оперативних заходів керівник був затриманий у своєму службовому приміщенні при отриманні хабара у розмірі 2 тис. дол.

Прокуратура Харківської області за цим фактом порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбачено статтею 368 ч. 1 Кримінального кодексу України - одержання хабара. Підозрюваного затримано. Слідство триває.