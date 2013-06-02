Митрополит Володимир провів урочисте богослужіння з нагоди 1025-річчя Хрещення

У Харкові митрополит Київський і всієї України Української православної церкви Московського патріархату Володимир провів урочисте богослужіння з нагоди 1025-річчя Хрещення Київської Русі та 20-річчя прославлення Собору новомучеників Слобожанського краю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, богослужіння відбулося в неділю у Благовіщенському кафедральному соборі.

Святкове богослужіння відвідало керівництво області та міста.

«Сьогодні ми молилися, щоб Господь зміцнив кожного з нас у вірі, дав нам сил. Я сердечно дякую вам усім за святі молитви, які ми сьогодні разом вознесли. Я вірю, що ці молитви дійдуть до небес. Від усього серця бажаю вам милості Божої, щоб Господь зміцнював вас на кожному кроці і дарував нашій церкві, нашій батьківщині і кожному з нас великі й багаті милості», - звернувся блаженніший Володимир до присутніх.

Архієпископ Харківський і Богодухівський Онуфрій подякував митрополиту за те, що він відвідав Харківщину і провів тут святкове богослужіння і подарував блаженнішому ікону новомучеників Слобожанського краю. У свою чергу митрополит вручив владиці орден Ярослава Мудрого УПЦ МП.