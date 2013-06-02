В столиці Чехії розпочалася евакуація через загрозу повені

Про це повідомляє Чеське інформагентство ЧТК.

За його даними, наразі через Влтаву протікає 1510 кубометрів води за секунду, межа третього рівня небезпеки становить 1500 кубометрів за секунду.

У столиці Чехії в терміновому порядку створюються центри з евакуації населення, готуються евакуаційні автобуси.

Виконуючий обов'язки мера Праги Томаш Худечек повідомив, що в зоні можливого затоплення встановлені і встановлюються захисні бар'єри. На допомогу владв столиці Чехії прийшла армія, військовослужбовці також зайняті спорудженням захисних бар'єрів.

Увечері на екстрене засідання збереться Кабінет міністрів. Планується обговорити допомогу армії цивільному населенню. Міністр фінансів Чехії Мирослав Калоусек заявив, що уряд готовий виділити кошти із спеціального фонду для боротьби з повінню і будівництва захисних бар'єрів.

У прес-службі генерального штабу Чехії агентство ЧТК повідомили, що, згідно розпорядженням прем'єр-міністра Чехії, 200 військовослужбовців з 4-ої бригади швидкого реагування вже приведено в стан готовності для надання допомоги місцевим властям і цивільному населенню. У міністерстві оборони Чехії протягом найближчої години почнеться засідання кризового штабу.