КВУ: На виборах мера Ялти зафіксували грубі фальсифікації

Як повідомляє прес-служба кримського відділення КВУ з посиланням на свого голову Андрія Криська, до 18.00 вкрай низька явка виборців несподівано виросла, хоча спостерігачі громадської організації не зафіксували масового підвезення людей.

На деяких дільницях за одну годину проголосувало в десять разів більше жителів, ніж за попередній відрізок часу, зазначають у Комітеті виборців, повідомляє Українська правда.

Причому, цей сплеск електоральної активності супроводжувався низкою показових явищ, таких як видалення журналістів і спостерігачів з дільниць, видача бюлетеня за виборця невстановленим особам, а також внесення членами комісій якихось записів у списки виборців.

"Все це було кваліфіковано як ознаки однієї системної фальсифікації - вкидання виборчих бюлетенів. І підтвердження не змусили себе довго чекати. На двох виборчих дільницях (у Ялті і в Гаспрі) спостерігачі КО КВУ зафіксували в урнах для голосування товсті пачки бюлетенів. Причому відразу після цього на одній з дільниць комісія проголосувала за видалення спостерігача з дільниці", - повідомив Крисько.

За інформацією Комітету виборців, аномальна активність була відзначена практично повсюдно, що свідчить про масовий характер застосування даної технології. Крім того, аналогічні випадки вкидання пачок бюлетенів були зафіксовані на низці дільниць та іншими учасниками виборчого процесу.