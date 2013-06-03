Красиві й талановиті дівчата змагатимуться за титул «Міс Київська Русь»

8 червня у «Парку Київська Русь» відбудеться конкурс краси й таланту «Міс Київська Русь 2013». Активні й талановиті красуні вийдуть на подіум, аби довести, що сучасні панянки – гідні спадкоємиці вроди й розуму дівчат Київської Русі.

Дівчата постануть перед журі та глядачами у різних образах. Вони дефілюватимуть в оригінальних костюмах, які підкреслять особливості їхнього характеру, в купальниках, що відкриють грацію й красу учасниць. Вінчатиме виступ чарівних слов’янок вихід у вечірніх сукнях, які додадуть вишуканості та елегантності.

На учасниць чекає низка цікавих конкурсів. Як-от: спортивний із перетягуванням канату, боями на мішках та метанням списів, або ж інтелектуальний, який виявить знання дівчат про добу Київської Русі.

Програму свята доповнять театралізовані постановки, виступи кінного театру, представлення живої колекції породистих коней. Увечері – урочиста церемонія нагородження переможниць, вогняне шоу та феєрверк.

Ціна вхідного квитка – 100 грн, діти дошкільного віку та школярі відвідують Парк безкоштовно, для пенсіонерів діють знижки на вхід.

«Парк Київська Русь» розташований в с. Копачів Обухівського району Київської області. Дістатися можна маршрутними автобусами від станції м. Видубичі або власним транспортом.

Деталі на сайті: http://www.parkkyivrus.com/

Для журналістів у суботу, 8 червня, буде організовано прес-тур.

За детальною інформацією і з питань акредитації звертатись 044 461 99 37, 099 743 80 26, 067 263 30 24, odzenenko@gradkiya.com Оксана Дзененко.