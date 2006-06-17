Розклад коаліційних переговорів і консультацій на сьогодні

Сьогодні прем’єр-міністр України, лідер блоку “Наша Україна” Юрій ЄХАНУРОВ о 12.00 проведе переговори з представниками БЮТ та СПУ, а о 14.00 - консультації з представниками Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю журналістам у Києві після відкриття виставки «100 кращих товарів України».

Прем’єр підкреслив, що «Наша Україна» має відкриту позицію і нічого не приховує на переговорах. Зокрема, на консультаціях з Партією регіонів обговорюватимуться питання членства в НАТО, євроінтеграції, ЄЕП, СОТ, мовне питання.

Ю.ЄХАНУРОВ також зазначив, що в питанні приватної власності на землю існують розбіжності з Соціалістичною партією. За словами прем’єра, він особисто виступає за передачу землі у приватну власність. «Я поважаю їхню (СПУ) позицію. Гірше, коли все обіцяють – дай тільки посаду, ми тобі все дамо, але потім починаються незрозумілі речі», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

Відповідаючи на запитання, чи можливе створення коаліції з Партією регіонів до 20 червня, він сказав: «Це залежить від того, коли переведуть статус консультацій в статус переговорів».

Прем’єр пообіцяв, що блок «Наша Україна» надаватиме всю інформацію про хід переговорів та побажав всім політичним силам відвертості у відносинах.

Ю.ЄХАНУРОВ також зазначив, що до питання розподілу посад з усіма переговірниками ще представники “Нашої України” не дійшли.