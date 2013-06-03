Суд оштрафував активістів, які влаштували акцію на шляху кортежу Януковича

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у місті Києві, згідно з рішенням суду, Василь Гацько та троє його соратників винні за статтею 185 "Злісна непокора міліції".

За рішенням суду, активістів зобов’язали сплатити штраф у розмірі 8 неоподаткованих мінімумів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 9-ї години ранку 30 активістів однієї з політичних партій проводили акцію протесту на вулиці Богатирській, відповідно до раніше поданої заявки до КМДА. У ході проведення акції частина учасників підійшли до траси проїзду та розгорнули кілька плакатів. Деякі з них мали зміст, що ображає та принижує честь та гідність Президента України, зазначається в повідомленні ВЗГ.

Окрім цього, активісти перешкоджали руху транспорту по вулиці Богатирській, тим самим порушуючи встановлений порядок проведення мітингів та демонстрацій. Правоохоронці, які забезпечували охорону громадського порядку під час проведення акції, звернулись до активістів з вимогою припинити вчиняти протиправні дії.

Проте учасники акції звернення правоохоронців проігнорували. Також вони відмовились виконувати законні вимоги представників столичної міліції. Аби припинити порушення чинного законодавства співробітники столичної міліції затримали та доставили 4 активістів до Оболонського рай управління ГУМВС України в місті Києві для надання пояснень та складання адміністративних протоколів.