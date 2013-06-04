УДАР: У Василькові зникли 500 бюлетенів при відриві переможця у 245 голосів
10:33, 04 червня 2013Політика
567 0
У Василькові під час виборів зникла кількість бюлетенів, що перевищує різницю між першим та другим місцем, які зайняли регіонал Володимир Сабадаш та опозиціонер Сергій Сабов відповідно.
У Василькові зникли півтисячі бюлетенів
Про це "Українській правді" повідомив депутат від УДАРу Павло Різаненко.
"На 3-х дільницях зникло до 500 бюлетенів і я здогадуюсь що це лише та частина картини де не дали їх "замінити". Не "безпроблемних" дільницях переміг Сабов і там все було пораховано вже о 0:00 а на більшості тих де "переміг" Сабадаш все рахувалось до ранку", - зазначив він.
Як відомо, різниця між першим та другим місцем складає 245 голосів.
За Сабадаша проголосували 3 402 виборці, за Сабова - 3 157 виборців. Недійсними визнано 487 бюлетенів.
Явка виборців не перевищила 35%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter