УДАР: У Василькові зникли 500 бюлетенів при відриві переможця у 245 голосів

Про це "Українській правді" повідомив депутат від УДАРу Павло Різаненко.

"На 3-х дільницях зникло до 500 бюлетенів і я здогадуюсь що це лише та частина картини де не дали їх "замінити". Не "безпроблемних" дільницях переміг Сабов і там все було пораховано вже о 0:00 а на більшості тих де "переміг" Сабадаш все рахувалось до ранку", - зазначив він.

Як відомо, різниця між першим та другим місцем складає 245 голосів.

За Сабадаша проголосували 3 402 виборці, за Сабова - 3 157 виборців. Недійсними визнано 487 бюлетенів.

Явка виборців не перевищила 35%.