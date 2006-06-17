У голови Київської облради виникли запитання до Президента

Голова Київської обласної ради Володимир МАЙБОЖЕНКО вважає, що наявність одразу двох губернаторів Київщини – це колізія, яку створив Секретаріат Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у розмові з журналістами.

„Це колізія не обласної ради, це колізія Секретаріату Президента. Призначати Віру УЛЬЯНЧЕНКО в той день, коли відбувається суд, не знаючи ще його рішення, - це не ввічливо по відношенню і до неї, і до Євгена ЖОВТЯКА, і взагалі до закону”, - сказав В.МАЙБОЖЕНКО. Він вважає, що “треба було завершити один процес, а потім розпочинати інший”.

В.МАЙБОЖЕНКО наголосив, що при призначенні голови обласної державної адміністрації слід враховувати думку громади.

„Адже ми всі: і „Наша Україна”, і Віктор ЮЩЕНКО, ми всі проголосили європейську модель, будуємо правову державу. Як можна не консультуватися з більшістю в обласній раді, з громадою, при призначенні голови обласної державної адміністрації, який за посадою є розпорядником коштів, керівником виконавчої влади. Якщо Президент хоче створити консолідовану реальну державу, і не радиться з громадою, то виникають питання”, - сказав голова Київської обласної ради.

При цьому В.МАЙБОЖЕНКО послався на норму закону про місцеве самоврядування, яка дає право обласній раді висловлювати свої рекомендації як щодо призначення голови облдержадміністрації, так щодо його звільнення.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації 24 травня 2006 року за поданням Кабміну, якій аргументував свою пропозицію погіршенням окремих показників соціально-економічного розвитку.

У свою чергу, Є.ЖОВТЯК звернувся до суду, вважаючи своє звільнення незаконним, зокрема через те, що на момент підписання указу він перебував на стаціонарному лікуванні у травматологічному відділенні Київської обласної клінічної лікарні.

Учора, 16 червня, Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов Є.ЖОВТЯКА до Президента і скасував указ Президента України від 24 травня 2006 року про звільнення Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

15 червня Кабмін на своєму засіданні вирішив рекомендувати Президенту призначити головою Київської ОДА Віру УЛЬЯНЧЕНКО, а 16 червня Президент підписав відповідний указ.