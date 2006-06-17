Комуністи зіграють на суперечностях у помаранчевому таборі

Намагаючись зіграти на суперечностях в "помаранчевому" таборі, комуністи робитимуть все, щоб КПУ максимально ефективно діяла в нинішньому складі парламенту.

Таку думку висловив у інтерв`ю тижневику «Киевский телеграф», опублікованому в номері від 16-22 червня 2006 року, народний депутат, член Комуністичної партії України Олександр ГОЛУБ.

«Якщо буде шанс одержати посаду першого віце-спікера, просто віце-спікера — значить, підемо на це. Або чому ми повинні відмовлятися від керівництва якимись стратегічними комітетами парламенту?», - сказав він.

При цьому він зазначив, що, на його думку, кандидатури представника Партії регіонів Раїси БОГАТИРЬОВОЇ і СПУ Олександра МОРОЗА на посаду спікера «найбільш прийнятні в нинішній ситуації». Водночас, за словами депутата, «конкретні "розклади" поки що не обговорювалися». «Хоча якщо ПР запропонує на посаду голови ВР Раїсу Василівну (БОГАТИРЬОВУ – УНІАН), то не бачу жодних причин, чому комуністи не повинні голосувати за неї. Особливо якщо врахувати, що ми не можемо провести свого представника на цей пост», - сказав О.ГОЛУБ.