У московському метро сталася пожежа, евакуйовано 4,5 тисячі людей

Станцію метро "Охотний ряд" у центрі Москви закрили для входу, була проведена евакуація, повідомляє РІА Новости.

Людей, які намагаються зробити пересадку зі станції "Театральна" на станцію "Охотний ряд", розвертали назад, у зв'язку з чим у переході їх скупчилася велика кількість.

Поїзд, який опинився в момент пожежі на перегоні, доставили на станцію "Бібліотека імені Леніна", після чого евакуювали пасажирів.

Як передає кореспондент РІА Новости, люди, яких евакуювали на вулицю зі станції "Охотний ряд" з поїзда, де сталося загоряння, забруднені кіптявою, багато сильно кашляють і відчувають труднощі з диханням.

На даний момент пожежники вже приступили до гасіння вогню в тунелі, повідомив начальник прес-служби ГУМНС Москви Віктор Бірюков.

"Напругу з рейок знято, співробітники МНС розпочали локалізацію займання", - сказав Бірюков.

За попередніми даними, одна людина постраждала, повідомило джерело в правоохоронних органах столиці.

"За попередніми даними, 28-річна жінка отруїлася продуктами горіння, вона передана медикам", - сказало джерело.

Проте за даними МНС, постраждалих немає.

"О 09.04 мск загоряння в тунелі станції метро "Охотний ряд" у м. Москві ліквідовано. Евакуйовано близько 4,5 тисячі осіб. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", - сказано в повідомленні МНС.

Як уточнили рятувальники, рух поїздів від станцій "Парк Культури" до "Комсомольська" призупинено. МНС радить жителям Москви користуватися наземним транспортом.