У московському метро сталася пожежа, евакуйовано 4,5 тисячі людей

08:51, 05 червня 2013
Політика
1091 0

Пожежа сталася на перегоні між станціями "Охотний ряд" і "Бібліотека імені Леніна" внаслідок займання силового кабелю.

Станцію метро

Станцію метро "Охотний ряд" у центрі Москви закрили для входу, була проведена евакуація, повідомляє РІА Новости.

Людей, які намагаються зробити пересадку зі станції "Театральна" на станцію "Охотний ряд", розвертали назад, у зв'язку з чим у переході їх скупчилася велика кількість.

Поїзд, який опинився в момент пожежі на перегоні, доставили на станцію "Бібліотека імені Леніна", після чого евакуювали пасажирів.

Як передає кореспондент РІА Новости, люди, яких евакуювали на вулицю зі станції "Охотний ряд" з поїзда, де сталося загоряння, забруднені кіптявою, багато сильно кашляють і відчувають труднощі з диханням.

На даний момент пожежники вже приступили до гасіння вогню в тунелі, повідомив начальник прес-служби ГУМНС Москви Віктор Бірюков.

"Напругу з рейок знято, співробітники МНС розпочали локалізацію займання", - сказав Бірюков.

За попередніми даними, одна людина постраждала, повідомило джерело в правоохоронних органах столиці.

"За попередніми даними, 28-річна жінка отруїлася продуктами горіння, вона передана медикам", - сказало джерело.

Проте за даними МНС, постраждалих немає.

"О 09.04 мск загоряння в тунелі станції метро "Охотний ряд" у м. Москві ліквідовано. Евакуйовано близько 4,5 тисячі осіб. За попередніми даними, жертв і потерпілих немає", - сказано в повідомленні МНС.

Як уточнили рятувальники, рух поїздів від станцій "Парк Культури" до "Комсомольська" призупинено. МНС радить жителям Москви користуватися наземним транспортом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter