Америка дає Україні 45 млн. доларів на безнадійну справу

Україна отримає від США 45 млн. доларів на боротьбу з корупцією в державних органах, повідомляє “Німецька хвиля”.

Грант під відповідну програму, що триватиме два роки, затвердила учора Мillenium Challenge Corporation (скорочено МСС), організація, яка займається в США програмами допомоги країнам, що розвиваються.

Представники організації заявили, що проблеми з корупцією заважають повноцінній участі України в програмах МСС. Водночас було вказано на те, що Україна бере на себе зобов’язання провадити рішучу боротьбу з корупцією та працювати над залученням у свою економіку міжнародних інвестицій, повідомляє інформаційна агентство АР.