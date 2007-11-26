Балога звинуватив своїх соратників у моральному злочині

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вказує на ознаки навмисного блокування деякими політиками процесу створення єдиної демократичної партії на основі політичних сил, що увійшли до блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі керівника Секретаріату Президента.

Зокрема, він звернув увагу на оголошене призупинення участі Християнсько-демократичного союзу та партії «Вперед, Україно» в об’єднавчому процесі, а також на заяви окремих політиків, які свідчать про неафішоване, але вже цілком очевидне прагнення уникнути трансформації НУ-НС у нову партію. «За коаліційними перипетіями дехто хоче заховати своє небажання виконувати свою ж передвиборчу обіцянку. Це можна було б списати на звичайну політичну безпринципність, якби не йшлося про взяті зобов’язання перед народом і Президентом», - підкреслює В.БАЛОГА.

Керівник Секретаріату нагадав, що об’єднання демократичного табору в потужну, міцну та відповідальну партію було однією з умов підтримки Президентом В.ЮЩЕНКОМ блоку НУ-НС на позачергових виборах до Верховної Ради. “Влітку лідери дев’яти політичних сил у присутності глави держави проголосили рішучість створити нову демократичну партію, було названо чіткий термін – до кінця цього року. Таке зобов’язання підняло авторитет блоку «Наша Україна – Народна самооборона», додало сотні тисяч голосів у одержаний ним результат на парламентських виборах”, - наголосив В.БАЛОГА. «Нехтування довірою щирих прихильників є моральним злочином, якого не забувають і не пробачають. Зрештою, ті політики, які одержали депутатський мандат, повинні пам’ятати і про свої обіцянки главі держави», - вважає він.

В.БАЛОГА нагадав, що неодноразово публічно спонукав НУ-НС до активної роботи зі створення єдиної партії. «Та частина суспільства, яка віддала свої голоси за блок як за прототип якісно нової політичної сили, чекає конкретики, а не словесного фонтанування, висунення якихось умов і особливих застережень. Різного роду порожні балачки на цю тему нагадують драглистий холодець, коли рух ніби і є, але субстанція не виходить за краї тарілки. Ті, хто нав’язує такі трясовинні дискусії, називає тиском нагадування Секретаріату Президента про обов’язкове виконання передвиборчого зобов’язання, важливість невідкладних кроків зі створення єдиної партії. Підтверджую: це дійсно тиск на тих, хто намагається включити задню передачу», - підкреслює він.

Керівник президентського Секретаріату наголосив на незмінності складу політичних сил, які мають утворити нову демократичну партію, оскільки відповідне положення закріплено в документі, підписаному в присутності Президента України. «Коли лунають припущення про об’єднання у меншому колі, слід розуміти, що будь-яка зміна цієї геометрії означатиме відмову від взятих зобов’язань з усіма відповідними наслідками», – сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО в інтерв’ю одному з друкованих видань заявив, що «Народна Самооборона» не готова зараз створювати єдину партію на основі блоку «Наша Україна – Народна Самооборона».

Він повідомив, що члени “Народної самооборони”, а також партій "Вперед, Україно!" "Християнсько-демократичний союз", які входять у "Народну самооборону", вирішили розпочати переговори про створення єдиної демократичної партії після створення коаліції, внесення відповідних змін до законодавства.