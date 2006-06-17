«Укрспецекспорт» подасть в суд на Симоненка

Керівництво державної компанії «Укрспецекспорт» оскаржить в суді заяви лідера КПУ Петра СИМОНЕНКА про контрабандну торгівлю зброєю, якщо політик “не візьме свої слова назад».

Про це заявив генеральний директор ДК «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК у інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня», опублікованому в №23 (602) від 17 червня 2006 р.

«По-людськи сподіваюся, що лідер комуністів візьме свої слова назад. Якщо цього не станеться, «Укрспецекспорт» залишає за собою право звернутися до суду», – сказав він.

За словами С.БОНДАРЧУКА, подібними заявами П.СИМОНЕНКО прагне поліпшити свій політичний імідж за рахунок іміджу держави.

«Про рівень компетенції заявника в цій сфері я промовчу, будь-якій розсудливій людині зрозуміло, що Петро Миколайович так само далекий від питань експорту озброєнь, як «Укрспецекспорт» від сільського господарства» – сказав С.БОНДАРЧУК.

При цьому, зазначає гендиректор «Укрспецекспорту», своїми «голослівними» звинуваченнями П.СИМОНЕНКО образив частину своїх виборців, які працюють на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу, для яких «комуністична ідея не пустий звук».

Разом з тим, С.БОНДАРЧУК, позитивно оцінює ініціативу громадського контролю з боку парламенту над сферою військово-торгової співпраці, зазначаючи при цьому необхідність законодавчої регламентації відповідальності політиків за розголошення відомостей, що містять державну таємницю.

«Робота попередніх комісій такого формату свідчить переважно про шкоду державі на зовнішньополітичній арені, адже, врешті-решт, військово-торгова співпраця - це політика держави» – сказав С.БОНДАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 12 червня ц.р. турецькі митники затримали в протоці Босфор британське судно, на борту якого нібито перебувала незадекларована зброя.

Судно Scanscot проходило транзитом через контрольовану Туреччиною протоку Босфор, виходячи з одного з українських портів до Об`єднаних Арабських Еміратів. На судні виявлено шість багатоцільових бронемашин і 20 ящиків зі зброєю.

14 червня на пленарному засіданні Верховної Ради лідер фракції КПУ П.СИМОНЕНКО закликав депутатів негайно сформувати тимчасову слідчу комісію для розслідування інциденту, пов`язаного із затриманням турецькими митниками в протоці Босфор британського судна з шістьма багатоцільовими бронемашинами і 20 ящиками зброї українського виробництва на борту. «Це при помаранчевій владі, до речі, відбувається, коли торгують зброєю контрабандно», – сказав П.СИМОНЕНКО.

Водносас, джерело в «Укрспецекспорті» в інтерв`ю УНІАН зазначило, що Україна в особі одного з підприємств-спецекспортерів «Укроборонсервіс», яке є дочірньою структурою Державної компанії «Укрспецекспорт», виконує абсолютно легальний контракт на поставку американській фірмі військового майна. Співбесідник агентства наголосив, що операція реалізується на умовах, при яких замовник сам відповідає за доставку вантажу.