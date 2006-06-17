Єхануров залишив у Тимошенко Рибачука, а сам поїхав до Януковича

В цей час переговори про створення коаліції в рамках “трійки” демократичних сил продовжуються.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник фракції БЮТ Андрій ШКІЛЬ.

За його словами, переговори покинув Юрій ЄХАНУРОВ і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, які, на його думку, поїхали зустрічатися з представниками Партії регіонів, але залишився глава Секретаріату Президента Олег РИБАЧУК та соціалісти.

«Все буде нормально, коаліція буде, але якою вона буде, це не відомо, я не беруть прогнозувати», - зауважив А.ШКІЛЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр України, лідер блоку “Наша Україна” Ю.ЄХАНУРОВ повідомив, що о 12.00 проведе переговори з представниками БЮТ та СПУ, а о 14.00 - консультації з представниками Партії регіонів.