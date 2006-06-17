Порошенко заявляє, що не буде заступником Януковича

Найближчим часом відбудуться засідання ради партій, що входять до блоку «Наша Україна», де буде розглянута можливість проведення офіційних переговорів про створення коаліції з Партією регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник “Нашої України” Петро ПОРОШЕНКО в інтерв’ю журналістам.

За його словами, він не бере участь у консультаціях, які в ці хвилини ще тривають в офісі “Нашої України” з Партією регіонів.

Разом з тим, П.ПОРОШЕНКО вкотре наголосив, що “Наша Україна” не веде офіційних переговорів з “регіонами” і вчора їм був переданий лише проект угоди про створення коаліції, підготовлений “трійкою”. За його словами, “Наша Україна” поставила вимогу, що у разі старту переговорів з Партією регіонів, переговори мають базуватись на положеннях цього документу.

П.ПОРОШЕНКО порадив запитувати у представників Партії регіонів, як вони сприймають дану пропозицію. Але, за словами П.ПОРОШЕНКА, у нього склалося враження, що вони до цього готові.

Говорячи про позицію “Нашої України”, П.ПОРОШЕНКО підкреслив, що найближчим часом має відбутися засідання ради партій, що входять до блоку, де буде визначена можливість та мандат на проведення таких переговорів. «Я впевнений, що ми не можемо бути заручниками ультимативних позицій жодної політичної сили, яка може призвести до розпуску парламенту, нових виборів та поглиблення нестабільності в державі», - сказав він, додавши, що з його точки зору, як політика, це має стати сигналом для всіх сил, які перемогли на виборах, що жодна з них не може займати ультимативну позицію.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи відповідає дійсності поширена в одному з інтернет-видань інформація, що “Наша Україна” і “Партія регіонів” вже розподілили посади в межах коаліції і прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ залишиться на своїй посаді, а головою ВР буде лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, а П.ПОРОШЕНКО обійматиме посаду першого віце-спікера, П.ПОРОШЕНКО наголосив, що це не відповідає дійсності. «Це чергова «качка», - сказав він, додавши, що жодних переговорів про розподіл посад не було.

Розповідаючи про переговори у рамках “трійки”, П.ПОРОШЕНКО зазначив, що зараз на цих переговорах перебуває Ю.ЄХАНУРОВ і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. «Ми дочекаємось їх тут, подивимось, наскільки це буде ефективно», - сказав П.ПОРОШЕНКО, додавши, що наскільки він розуміє, розбіжності, які існували раніше у переговорах цих трьох політичних сил, станом на сьогоднішній ранок не були погоджені.

Прокоментував П.ПОРОШЕНКО і те, що сьогодні о 4 ранку невідомі залили синьою фарбою центральний фасад штабу «Нашої України». П.ПОРОШЕНКО зазначив, що, на його думку, це лише початок, і не виключив, що найближчим часом це може повторитись і з офісом БЮТ, СПУ і Партії регіонів. Водночас він переконаний, що це не завадить переговорному процесу.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК, який також перебував на консультаціях з представниками Партії регіонів, сказав журналістам, що консультації з ПР наближаються до закінчення. За його словами, поки що не вирішені питання членства України в НАТО та інші, розподіл посад не обговорювався.