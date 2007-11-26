Нунсівцям радять умовити Кириленка та Плюща на самопожертву

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир ФЕСЕНКО вважає, що блок “Наша Україна – Народна Самооборона” має знайти “компромісну кандидатуру” на посаду голови Верховної Ради України, і цією кандидатурою не можуть бути ні В’ячеслав КИРИЛЕНКО, ні Іван ПЛЮЩ.

Про це В.ФЕСЕНКО сказав на прес-конференції в УНІАН.

За його словами, і В.КИРИЛЕНКО, і І.ПЛЮЩ “мають піти на певний акт самопожертви для того, щоб зберегти єдність фракції, щоб не створити конфлікт між фракцією і Президентом”, бо якщо кандидатура В.КИРИЛЕНКА не буде підтримана при голосуванні, то це свідчитиме про конфлікт певної частини НУ-НС з Президентом України.

“Якщо цього не відбудеться, то є великий ризик, що нас очікує нова спікеріада, вже третя в історії України” - зазначив В.ФЕСЕНКО. За його словами, якщо не буде проголосовано кандидатуру від НУ-НС на посаду голови Верховної Ради України, то виникне питання про інший формат коаліції, а це призведе до розколу фракції, оскільки частина її не погодиться на іншу коаліцію, ніж з БЮТ. Він підкреслив, що тоді можуть з’явитися шанси на обрання спікером, або у Володимира ЛИТВИНА, або при “кулуарних чи ситуативних домовленостях”, може бути висунута кандидатура від фракції Партії регіонів. “Тому зараз не стільки принципове питання: вистачить чи не вистачить необхідної кількості підписів під коаліційною угодою, я думаю, що там питання особистісних чи групових конфліктів інтересів, вони будуть подолані, а питання кадрові є принциповими, від яких в подальшому залежатиме розвиток і коаліційного процесу, і взагалі характер взаємин в новій Верховній Раді,” - сказав В.ФЕСЕНКО.

Керівник соціологічної служби "Український барометр" Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що в Україні буде не стільки спікеріада, скільки рейтинговість голосування може призвести до того, що жодна з кандидатур на посаду голови ВР не буде підтримана. За його словами, сьогодні доля демократичної коаліції залежить від Юлії ТИМОШЕНКО, від того наскільки вона зможе вести постійні переговори з “дисидентами” з НУ-НС. За його словами, також вона залежить від того, чи зрозуміє В.КИРИЛЕНКО, що його кандидатуру не готова підтримати в повному складі фракція, і відмовиться від претензій на посаду спікера парламенту. Він зазначив, що й І.ПЛЮЩ має відмовитись від “від рімейку” щодо третього перебування на посаді голови Верховної Ради України. За його словами, необхідно шукати кандидатуру, яка буде підтримана всіма.