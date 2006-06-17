ПЗ запустила новий потяг підвищеної комфортності ”Південний експрес”

Південна залізниця запустила денний прискорений пасажирський потяг підвищеної комфортності Харків - Сімферополь "Південний експрес".

Про це сьогодні повідомила прес-служба ПЗ.

За даними прес-служби, "Південний експрес" має оновлений склад, у якому пасажирські вагони замінено на нові, – виробництва Крюковського вагонобудівного заводу.

Усього в ешелон входять 8 вагонів, з яких 2 купейних, 4 вагони першого класу, вагон-ресторан. Кожне купе першого класу обладнане двома рідкокристалічними телевізорами, індивідуальними радіоточками. У вагонах другого класу встановлені м`які крісла, додаткові багажні полиці, індивідуальні світильники, телевізори. Всі вагони оснащені мікрохвильовими печами і холодильниками, що дає змогу провідникам забезпечити пасажирів гарячими і холодними закусками, кондитерськими виробами, холодними напоями.

Особливою «родзинкою» потягу є двоповерховий вагон-автомобілевоз, обладнаний автоматичною системою переміщення автомобілів, що значно полегшує їх завантаження і вивантаження.

Крім того, відзначає прес-служба ПЗ, "Південний експрес" сезону-2006 має своє унікальне "обличчя" – бригаду провідників, яка складається із студенток Української державної академії залізничного транспорту третього-четвертого курсів навчання.

"Південний експрес" відправляється із станції «Харків-Пасажирський» о 6.10 і прибуває до столиці Криму о 13.43. З 14 по 30 червня і з 2 по 30 вересня "Південний експрес" курсуватиме по парних числах, а з 1 липня по 31 серпня - щоденно.

Раніше ПЗ запустила денні прискорені пасажирські потяги підвищеної комфортності “Кременчук-Київ”, “Кременчук-Харків”, “Харків-Київ” та ін.