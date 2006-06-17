Розпочався матч Португалія - Іран

16:00, 17 червня 2006
Політика
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Сьогодні ще 2 матчі в групі E

Чехія - Гана 18:50

Італія - США 21:50

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