11 червня відбудеться тест-драйв мотоциклу для навколосвітньої подорожі українки Анни Гречишкіної

11 червня 2013, 12:00, тренувальний автомототрек Феофанія.

Українська мотомандрівницята громадський діяч Анна Гречишкіна презентує в діїмотоцикл, на якому здійснить навколосвітню подорож.

В умовах імітації реальної ситуації мотоциклістка подолає на підготованому транспортному засобі природні перешкоди в умовах бездоріжжя та непередбачених ситуацій.

Також в ході тест-драйву Анна продемонструє спеціальні навички, що необхідні для здійснення подорожі та дозволять наодинці долати перешкоди не звертаючись за допомогою. Будуть розкриті всі аспекти підготовки пілота та мотоцикла.

Анна Гречишкина оприлюднить рекорди, які планує встановити в ході подорожі.

В тест-драйвівізьмуть участь:

1. Анна Гречишкіна.

2. Представники Книги Національних Рекордів України

3. Президент Національної Ассоциації Мотоциклістів

4. Команда проектуу складі осіб, що відповідають за матеріально-технічну, географічну, організаційну та навчальну складові навколосвітьної подорожі.

Детально ознайомитись з проектом навколосвітньої подорожі Анни Гречишкіної можливо тут:

http://goo.gl/Vnuu3

http://www.facebook.com/FemaleWorldTripOnMotorcycle?fref=ts

Дата: 11червня 2013 г.

Час: 12.00

Локація: автомототрек Феофанія та прилегла місцевість.

Мапа проїзду:http://fps.ua/motoshkola/kontakty-shkoly.php

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