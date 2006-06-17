Богатирьова стведжує, що Регіони - не боксери

Партія регіонів 20 червня у Верховній Раді повідомить про результати консультацій щодо створення коаліції з блоком “Наша Україна”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила журналістам представник Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА після завершення консультацій з представниками блоку "Наша Україна".

За її словами, Партія регіонів взяла на себе зобов’язання 20 червня працювати на пленарному засіданні парламенту і не оголошувати перерву, як це робили три політичні сили. «20 числа ми поінформуємо громадськість, або про позитив наших планів, або про те, що у нас не вийшло і з яких причин, і далі будемо вже ухвалювати свої політичні рішення», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона підкреслила, що угода про створення коаліції буде підписана лише тоді, коли буде готова. Зараз у сторін немає “тупикових” питань, зауважила Р.БОГАТИРЬОВА. За її словами, якби Партія регіонів вважала, що консультації з «Нашою Україною» є утопією, вони б не брались за цей консультативний процес. «Ми ж не боксери. Спочатку потрібно розігрітись, поплювати один на одного, потім сісти і сказати “давайте поговоримо”. Ми навпаки сповідуємо принцип «круглого столу», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА. Вона висловила задоволення тим, що обидві політичні сили не ставлять не перший план свої амбіції, і тому, за її словами, є точки дотику. Р.БОГАТИРЬОВА також підкреслила, що поки про посади і прізвища мова не йде.

Відповідаючи на запитання журналістів, Р.БОГАТИРЬОВА підкреслила, що Партія регіонів висловлюється за широку коаліцію. Вона нагадала, що “регіони” розіслали свої пропозиції усім політичним силам. «Зараз відгукнулась «Наша Україна». Якщо буде відгук з боку СПУ, БЮТ – ми будемо працювати», - зауважила вона.

Також Р.БОГАТИРЬОВА розповіла, що представники “Нашої України” Юрій ЄХАНУРОВ і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ повернулись на консультації з Партією регіонів після переговорів в форматі «трійки». Але, за словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, вони не інформували присутніх про хід переговорів, а просто взяли участь в обговоренні розбіжностей, які існують між “Нашою Україною” та Партією регіонів.

У свою чергу, представник Партії регіонів Микола АЗАРОВ розповів журналістам, що «Наша Україна» і ПР провели дуже конструктивні дебати з приводу двох проектів коаліційних угод (угод “Нашої України” та ПР - УНІАН). За його словами, обговорювався зміст конкретних пунктів угоди. М.АЗАРОВ зазначив, що більше часу сторони присвятили економічним питанням: програмі енергозбереження, обговоренню того, якими будуть темпи економічного та соціального розвитку.

М.АЗАРОВ підкреслив, що цим питанням було приділено набагато більше уваги, ніж питанню членства України в НАТО. «Про НАТО люди швидко забудуть, а ось якими будуть мінімальні заробітні плати, мінімальні пенсії, наші темпи зростання, я думаю, наші люди не забудуть. Тому ми на цих питаннях загострили увагу», - сказав він.

Разом з тим, зауважив М.АЗАРОВ, обговорювалось і питання вступу до НАТО. Він підкреслив, що сторонам вдалося знайти формулу, яка б відповідала настроям як виборців Партії регіонів, так і виборців «Нашої України», а також інтересам України.

Представники Партії регіонів повідомили, що завтра консультації продовжаться. Р.БОГАТИРЬОВА уточнила, що вони відбудуться в офісі Партії регіонів. Час ще уточнюється, але скоріш за все, це буде друга половина дня