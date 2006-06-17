Луценко переконаний, що генерала Пукача немає в живих

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО переконаний, що генерала міліції Олексія ПУКАЧА, який перебуває у міжнародному розшуку за звинуваченням в організації вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, немає в живих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив с ьогодні зустрічі з львівськими політологами, коментуючи виявлення під час спецоперації правоохоронців закордонного паспорта на ім’я О.ПУКАЧА.

«На мою думку, генерала ПУКАЧА немає серед живих», - сказав міністр.

Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що він не може цього довести, однак наголосив на тому, що «якщо спровадили на той світ Юрія Кравченка, то навряд чи залишили живим ПУКАЧА з його паспортами».

Як повідомляв УНІАН, деякі ЗМІ наприкінці червня 2005 р. повідомили, що О.ПУКАЧ живий і перебуває в Ізраїлі. Пізніше ЗМІ писали, що СБУ порушила справу за "злив" заступником генерального прокурора Віктором ШОКІНИМ інформації щодо перебування в Ізраїлі О.ПУКАЧА. 21 березня 2006 р. в інтерв’ю тижневику Час.ua («Час Украины») колишній голова СБУ Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що О.ПУКАЧ зміг сховатися, оскільки роботу СБУ за кордоном навмисне «засвітили» люди з Генпрокуратури і оточення Президента.

Учора СБУ повідомила, що під час спецоперації виявлено закордонний паспорт на ім’я О.ПУКАЧА. Паспорт було виявлено у керівника угруповання, яке займалось протиправними “конвертаційними” операціями, а також контрабандним ввезенням та реалізацією в країні дорогоцінного каміння.