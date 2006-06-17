Участь Гусєва і Воробея в матчі проти Саудівської Аравії - під питанням

Участь півзахисника Олега ГУСЄВА і нападаючого Андрія ВОРОБЕЯ в матчі національної збірної України з футболу проти Саудівської Аравії у понеділок, 19 червня, під питанням через травми, одержані під час матчу збірної проти Іспанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації футболу України.

Згідно з повідомленням, О.ГУСЄВ не зміг взяти участь в п`ятничному тренуванні команди через травму коліна. “Чи зможе він готуватися до матчу із Саудівською Аравією, який заплановано на 19 червня в Гамбурзі, лікарі зможуть дати відповідь сьогодні, під час детального обстеження», – наголошується в повідомленні.

Водночас, А.ВОРОБЕЮ, який вибив плече в матчі з Іспанією, на тренуванні у п`ятницю була призначена тільки бігова робота.

Крім того, запасний голкіпер збірної Богдана ШУСТ, який зламав руку на одному з тренувань, не зможе дебютувати на чемпіонаті світу.

Тим часом, повідомляє прес-служба ФФУ, до тренувань збірної України приєдналися захисники молодіжної команди - Олександр ЯЦЕНКО і Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ.

У прес-службі повідомили, що сьогодні збірна України проведе останнє тренування в Потсдамі перед матчем із Саудівською Аравією. 18 червня вранці збірна України вилетить до Гамбурга, де проведе останнє передматчеве тренування. Передбачається, що після його закінчення наставник національної збірної Олег БЛОХІН відповість на питання журналістів на прес-конференції.

”У команді панує робоча атмосфера, незважаючи на невеселий настрій після поразки іспанцям, футболісти усвідомлюють відповідальність перед вітчизняними уболівальниками за наступні результати, тому дуже серйозно готуються до матчів із Саудівською Аравією і Тунісом» – наголошується в повідомленні ФФУ.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня на Центральному стадіоні в Лейпцигу національна збірна України програла збірній Іспанії з рахунком 0:4.

Довідка УНІАН. Національна збірна України з футболу вперше вийшла у фінал чемпіонату світу. Україна входить до групи Н. Суперниками збірної України по групі є Іспанія, Саудівська Аравія і Туніс.

У групі Н лідирує збірна Іспанії, яка після першого туру набрала три очки (4-0). На другому місці Саудівська Аравія (2-2) і Туніс (2-2) – по одному очку. Україна займає останнє місце в групі – 0 очок (0-4).

19 червня збірна України проведе другу гру в групі Н - з Саудівською Аравією. 23 червня зіграє з Тунісом.