Португальці забезпечили собі вихід в 1/8 фіналу ЧС

Перемога над Іраном вивела Португалію в 1/8 фіналу

Збірна Португалії стала наступною командою, яка після двох турів групового турніру чемпіонату світу з футболу забезпечила собі вихід в 1/8 фіналу. Португальці з рахунком 2:0 обіграли футболістів Ірану і набрали шість очок. Це означає, що вони займуть у групі D як мінімум друге місце. Іран втратив всі шанси на попадання в плей-офф.

У перші 45 хвилин португальці не змогли реалізувати свою значну перевагу, хоча моментів для взяття воріт створили достатньо. На початку тайму небезпечно бив Деку, а наприкінці тайму два моменти були у Кріштіану Роналду.

Після перерви європейці продовжували спокійно атакувати ворота суперника і врешті-решт добилися свого. На 63-ій хвилині Деку забив один з найбільш красивих голів на ЧС-2006, потрапивши в самісіньку дев`ятку ударом здалека. За десять хвилин до фінального свистка остаточний рахунок встановив Кріштіану Роналду. Він реалізував пенальті, призначений за фол проти Луїша Фігу, – 2:0.

Таким чином, після двох турів Португалія набрала шість очок, Мексика – чотири, Ангола – одне, а Іран після двох поразок залікових балів не має. У третьому турі групи D грають Португалія – Мексика та Іран – Ангола

Lenta.ru